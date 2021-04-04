LCS 2021 Mid-Season Showdown'da 100 Thieves ile TSM Bugün Karşılaşacak!

LCS 2021 Mid-Season Showdown'da 100 Thieves ile TSM bugün TSİ 23.00'de karşılaşacak. Kazanan taraf yarı finalde TL ile karşılaşacak. Kaybeden taraf ise Mid-Season Showdown turnuvasından elenecek.

LCS'de Mid-Season Showdown turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor. Kaybedenler braketinde geçtiğimiz hafta Dignitas'ı 3-0 yenerek turnuva dışına iten 100 Thieves takımı bugün TSİ 23.00'de TSM ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde TSM ekibi 100 Thieves'in birkaç adım önünde görünüyor.

100 Thieves

Sezona oldukça iyi başlangıç yapan ancak 3. hafta 2. günde aldığı TSM mağlubiyetiyle birlikte inanılmaz bir düşüşe geçen 100 Thieves ekibi normal sezonu 11G-7Y ile 4. sırada bitirdi. Playoff aşamasında ise 100T ekibi Cloud9'a 3-0 kaybederek kaybedenler braketine düştü. Kaybedenler braketinde Dignitas ile karşılaşan ekip 3-0'lık bir skorla Dignitas'ı geçmeyi başardı.

TSM

Sezona oldukça çarpıcı bir transfer olan Swordart transferi ile başlayan ekip sezon içerisinde zor olacağı beklenen maçları kazanırken kolay olması beklenen karşılaşmaları ise ilginç bir şekilde kaybetti. Normal sezonu 12G-6Y ile 2. sırada tamamlayan TSM, 100 Thieves ile karşılaştığı iki müsabakanın ikisini de kazanmayı başardı. Playoff aşamasında ise ilk olarak Team Liquid ile karşılaşan TSM seriyi 3-1 kaybederek kaybedenler braketine düştü. Kaybedenler braketindeki ilk karşılaşmasında ise Evil Geniuses'ı 3-1'lik bir skorla geçmeyi başardı.

Bu serinin kazananı yarı finalde Team Liquid'in rakibi olma hakkı kazanacak.

Mid-Season Showdown turnuvasının kazanan takımı LCS 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu olacak ve MSI 2021'de Kuzey Amerika'yı temsil etme hakkı kazanacak. Mid-Season Showdown müsabakalarını canlı olarak , veya takip edebilirsiniz.

Bu zorlu seride Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Closer'a ve takımı 100 Thieves'e gönülden başarılar dileriz. Umuyoruz ki 100T, TSM karşısında galip gelmeyi başararak yarı finalde TL ekibinin rakibi olur.

Kaynak: Playerbros