Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi
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Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi

Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik operasyon planı olmadığını söyledi

20.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:19
Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin 'ye yeni bir operasyon yapmayacağını konusunda Moskova'yı bilgilendirdiğini söyledi.


Rusya Savunma Bakanlığı da dün Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı oluşumların sınırlarından arındırılmadığı takdirde Suriye'de yeniden bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasının 'şaşkınlık verici' olduğunu belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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