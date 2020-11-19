Lavantalar arıcılarla buluştu
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Lavantalar arıcılarla buluştu

19.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:55
Lavantalar arıcılarla buluştu

Akyurt Belediyesi, Akyurtlu arıcılara lavanta fidesi dağıttı.

Akyurt Belediyesi, Akyurtlu arıcılara lavanta fidesi dağıttı.

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri'nde yapılan dağıtım programına Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel ve Akyurtlu arıcılar katıldı. Lavanta dağıtımı hakkında bilgi veren Başkan Hilal Ayık, "Geçtiğimiz ilkbaharda 33 arıcıya kura sonucunda 99 arılı kovan ve yanında lavanta dağıttık. Akyurt'ta bitki florası çok geniş olmadığı için ağırlıkla geven ve kekik bitkisinden bal üretiliyor. Lavantalarımızı dağıtarak çiftçilerimizin bal üretiminde kullanmasını amaçlıyoruz. Bugün bin adet lavanta fidesini çiftçilerimizle buluşturduk. Gelecek yıl inşallah daha fazla bal üretimi gerçekleşecektir. Bu tür teşvikler ilçemize değer katacak. Arıcılık işine gönül veren vatandaşlarımızın ürettiği balın Türkiye'nin farklı noktalarında Akyurt balı olarak tanınması, çalışmalarımızın amacına ulaşması demektir. Allah tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar nasip eylesin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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