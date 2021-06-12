Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar
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Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Dün başlayan etkinlikler kapsamında enstitünün Karaağaç'taki lavanta tarlasına gelen bir grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yaptı.

Sabahın erken saatlerinde lavantalar arasında başlayan yoga egzersizleri yaklaşık bir saat sürdü.

Tarancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavantalar arasında keyifli bir ders yaptıklarını söyledi.

Sabahın erken saatinde yapılan yoganın güne başlangıç rutini olarak düşünülebileceğini belirten Tarancı, "Tabii ki günün her saatinde yoga pratiğini yapmak mümkün ancak güne daha canlı bir başlangıç için sabah saatlerinde olmasını öneriyoruz." dedi.

"Çok mutlu oldum, çok iyi geldi"

Katılımcılardan Nilsu Çakır da 3 yıldır yoga yaptığını ve herkese önerdiğini belirtti.

Egzersizlerin insanı dinlendirdiğini ifade eden Çakır, "Kendimi şu an muhteşem hissediyorum. Bir stüdyoda yapmaktansa topraklanarak ve toprağa basarak enerjiniz dengeleniyor. Burada yoga yapmak ekstra huzur verdi." şeklinde konuştu.

Büşra Coşkun ise hem ortam hem de saat itibariyle yoganın yapılabileceği en güzel zaman olduğunu dile getirdi.

İlk kez böyle bir etkinliğe katıldığını anlatan Coşkun, "Çok mutlu oldum ve çok iyi geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Salgında evlerimizde çok sıkıldık artık topraklanmaya ihtiyacımız var, böyle yerleri boş bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar
Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar
Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar
Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar
Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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