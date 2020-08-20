Lavantada ilk hasat yapıldı Develi Belediyesi'nin Şıhlı Mahallesinde tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için Nisan ayında dikilen 9 bin adet lavanta fidesinin ilk hasadı yapıldı.

Develi Belediyesi'nin Şıhlı Mahallesinde tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için Nisan ayında dikilen 9 bin adet lavanta fidesinin ilk hasadı yapıldı.

İlk hasadın yapıldığı lavanta tarlasında 157 kg lavanta çiçeği toplanmış, distilasyon işlemi sonrasında da 3 lt lavanta yağı, 120 lt de lavanta çiçeği suyu elde edildi. 2020 yılının sonbaharında 25 bin adet daha lavanta fidesi dikileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Çıkarmış olduğumuz 3 litrelik lavantadan 1000 adet kolonya çıkarılması öngörülen lavanta çiçeğini üretmeye teşvik ettiğimiz tarlamızdaki ilk ürünleri almanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. İlçemize ve belediyemize katma değer üreten lavanta üretiminin daha da artması ve çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA