Lavanta tarlalarına "fotoğraf çektirme köşeleri"

10.08.2019 09:32

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına yerleştirilen fotoğraf çektirme köşeleri turistlerden ilgi görüyor.

Türkiye'nin lavanta üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına konulan dekoratif fotoğraf çektirme köşeleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Lavanta üreticileri tarafından tarlalara yerleştirilen traktör, motosiklet, ahşap pencereler, ahşap kapılar, salıncaklar lavantanın ziyaretçilerine sunduğu görsel şölene renk katıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden köyü ziyaret ederek lavanta tarlalarının güzelliğini görme imkanı bulan ziyaretçiler, tarlanın içindeki objelerle fotoğraf çektirerek, hatıralarına ekliyor.

Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörü Ali Sağdaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta tarların son yıllarda iç turizmine de katkı sağladığı söyledi.

Isparta'da sezonun devam ettiğini belirten Sağdaş, "Bu yıl köydeki girişimcilerimizin bahçelerdeki dekorları da ayrı bir hava katıyor. Özellikle ahşap kapı, pencere, çerçeve, salıncak, bisiklet gibi dekorlardan sonra bu yıl mor traktör ve mor motosiklet gelen ziyaretçilerimizin beğenisini kazanıyor. Amacımız gelen misafirlerimizin memnun şekilde bölgemizden ayrılmalarıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA