Lavabo nasıl yazılır? TDK'ya göre lavobo mu lavabo mu?
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Lavabo nasıl yazılır? TDK'ya göre lavobo mu lavabo mu?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "lavabo". Peki, lavabo nasıl yazılır? TDK'ya göre lavobo mu lavabo mu?

17.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:56

Lavabo kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Lavobonasıl yazılır? lavobo mu lavabo mu? TDK'ya göre lavabokelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

LAVABO NASIL YAZILIR? LAVOBO MU LAVABO MU?

Lavobo nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Lavabo" şeklindedir.

Lavobo: Yanlış

Lavabo: Doğru

LAVABO İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Lavabonun aynasında yorgun bir suratla kendini anlamaya çalışan bu adama bakıyorum." - Ahmet Ümit


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: Lavabo nasıl yazılır? TDK'ya göre lavobo mu lavabo mu?
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