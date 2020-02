10.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:30

Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü alan Laura Dern dikkatleri çekerken Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.

LAURA DERN KİMDİR?

Laura Dern Doğum Tarihi: 10 Şubat 1967

Laura Dern Kaç Yaşında: 53 yaşında

Laura Dern Nereli: Los Angeles, Kaliforniya, ABD

ABD'li senarist, yapımcı ve oyuncu.

Tam adı Laura Elizabeth Dern'dür. Her ikisi de oyuncu olan Bruce ve Diane Ladd'in kızlarıdır. Mask (1985), Smooth Talk (1985), Mavi Kadife (1986), Vahşi Duygular (1990), Jurassic Park (1993), Citizen Ruth (1996), Ekim Düşü (1999), Benim Adım Sam (2001), Inland Empire (2006), Usta (2012), Aynı Yıldızın Altında (2014) ve Star Wars: The Last Jedi (2017) filmleriyle taınmıştır.

1991 yapımı Rambling Rose filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ve 2014 yapımı Wild filmiyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki kez Oscar Adayı gösterilmiş; 1993'te Afterburn filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2009'da Recount filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2012'de Enlightened dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü ve Big Little Lies dizisindeki performansıyla 2017'de Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu Primetime Emmy Ödülü ile 2018'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü kazandı.

Marriage Story filmindeki rolüyle 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) ererken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

LAURA DERN FİLMOGRAFİ

2021 Jurassic World 3

2020 Breaking News In Yuba County

2019 Marriage Story

2019 Küçük Kadınlar

2019 Soğuk İntikam

2018 Trial by Fire

2018 Öykü

2018 Jeremiah Terminator LeRoy

2017 The Good Time Girls (Kısa Film)

2017 The Black Ghiandola (Kısa Film)

2017 Wilson

2017 Star Wars: Son Jedi

2017 Küçülen Hayatlar

2016 The Founder

2016 Certain Women

2015 Strings

2014 9 Kisses (Kısa Film)

2014 Yenilmez Şampiyon

2014 Yaban

2014 Aynı Yıldızın Altında

2014 99 Ev

2013 Back Beyond (Kısa Video)

2012 Usta

2011 Little Fockers: Deleted Scenes (Kısa Video)

2011 Beastie Boys: Fight for Your Right Revisited (Kısa Film)

2010 Zor Baba 3

2010 Everything Must Go

2009 Tenderness

2008 The Monday Before Thanksgiving (Kısa Film)

2007 More Things That Happened (Video)

2007 Köpeğini Kaybedenler Kulübü

2006 Yalnız Kalpler

2006 Inland Empire

2005 The Prize Winner of Defiance, Ohio

2005 Happy Endings

2004 Aşk Artık Burada Oturmuyor

2002 Goose (Kısa Video – Anlatıcı)

2001 Jurassic Park III

2001 Focus

2001 Benim Adım Sam

2001 Babalar Takımı

2001 Aman Doktor

2000 Dr. T ve Kadınları

1999 Ekim Düşü

1996 Bastard Out of Carolina (Anlatıcı)

1996 Citizen Ruth

1993 Kusursuz Dünya

1993 Jurassic Park

1991 Uçarı Gül

1990 Vahşi Duygular

1989 Fat Man and Little Boy

1988 Haunted Summer

1986 Mavi Kadife

1985 Smooth Talk

1985 Günahlar

1984 Teachers

1983 Grizzly II: The Concert

1982 Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains

1980 Foxes

1974 Alice Doesn't Live Here Anymore

1973 Beyaz Şimşek

Televizyon

2019 Big Little Lies

2018 F Is for Family (Seslendirme)

2017 Unbreakable Kimmy Schmidt

2017 Twin Peaks

2017 The Last Man on Earth

2015 The Mindy Project

2014 Kroll Show

2014 Drunk History

2013 Enlightened

2008 Oyun (TV Filmi)

2003 King of the Hill (Seslendirme)

2002 The West Wing

2002 Damaged Care (TV Filmi)

2001 Within These Walls (TV Filmi)

1999 A Season for Miracles (TV Filmi)

1998 The Larry Sanders Show

1998 The Baby Dance (TV Filmi)

1997 Ellen

1996 The Siege at Ruby Ridge (TV Filmi)

1995 Frasier (Seslendirme)

1995 Down Came a Blackbird (TV Filmi)

1993 Fallen Angels

1992 Afterburn (TV Filmi)

1990 Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted (TV Filmi)

1989 Nightmare Classics

1984 The Three Wishes of Billy Grier (TV Filmi)

1983 Happy Endings (TV Filmi)

1981 Shannon

Yönetmen

2013 Call Me Crazy: A Five Film (TV Filmi)

1994 The Gift (Kısa Film)

Yapımcı

2013 Enlightened

2006 Inland Empire

Televizyon

2002 Damaged Care (TV Filmi)

1995 Down Came a Blackbird (TV Filmi)

Senaryo

2013 Enlightened

Haber Videosu