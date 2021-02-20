Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

20.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:17
Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türküleriyle sevilen Latif Doğan bu akşam İbo Show'un konuğu oldu! En popüler ve sevilen şarkılarından biri olan Küstüm'ü de seslendirdi. İşte, Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri!

Küstüm şarkısıyla ve onlarca türküsüyle milyonların sevgilisi Latif Doğan bu akşam Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oluyor. Onlarca türküsüyle yıllardır Türk müziğinin sevilen ismi olan Latif Doğan, programda "Küstüm" şarkısını da seslendirdi! İşte, Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri!

LATİF DOĞAN - KÜSTÜM ŞARKI SÖZLERİ!

Senin yüzünden canıma

Damarımdaki kanıma

Senin yüzünden canıma

Damarımdaki kanıma

Kuranıma, Kitabıma

Küstüm

Daha seninle konuşmam

Küstüm, küstüm

Ne yaparsan yap barışmam

Küstüm, küstüm

Artık sana hiç karışmam

Küstüm, küstüm, küstüm oy oy

Ekmeğimin tuzu olsan

Küstüm, küstüm

Kaderimde yazı olsan

Küstüm, küstüm

Padişahın kızı olsan

Küstüm, küstüm, küstüm oy oy

Bitsin bu sevdamız bitsin

Nereye giderse gitsin

Bitsin bu sevdamız bitsin

Nereye giderse gitsin

Konuşursam dilim kopsun

Küstüm

Küstüm kara gözlerine

Küstüm, küstüm

Küstüm acı sözlerine

Küstüm, küstüm

Gölgesine izlerine

Küstüm, küstüm, küstüm oy oy

Ekmeğimin tuzu olsan

Küstüm, küstüm

Kaderimde yazı olsan

Küstüm, küstüm

Padişahın kızı olsan

Küstüm, küstüm, küstüm oy oy

Daha seninle konuşmam

Ne yaparsan yap barışmam

Artık sana hiç karışmam

Küstüm

Ekmeğimin tuzu olsanda

Küstüm

Kaderimde yazı olsanda

Küstüm

Padişahın kızı olsanda

Küstüm, küstüm, küstüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 19:17:21. #1.14#
title