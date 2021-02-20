Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Türküleriyle sevilen Latif Doğan bu akşam İbo Show'un konuğu oldu! En popüler ve sevilen şarkılarından biri olan Küstüm'ü de seslendirdi. İşte, Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri!
Küstüm şarkısıyla ve onlarca türküsüyle milyonların sevgilisi Latif Doğan bu akşam Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oluyor. Onlarca türküsüyle yıllardır Türk müziğinin sevilen ismi olan Latif Doğan, programda "Küstüm" şarkısını da seslendirdi! İşte, Latif Doğan - Küstüm Şarkı Sözleri!
LATİF DOĞAN - KÜSTÜM ŞARKI SÖZLERİ!
Senin yüzünden canıma
Damarımdaki kanıma
Senin yüzünden canıma
Damarımdaki kanıma
Kuranıma, Kitabıma
Küstüm
Daha seninle konuşmam
Küstüm, küstüm
Ne yaparsan yap barışmam
Küstüm, küstüm
Artık sana hiç karışmam
Küstüm, küstüm, küstüm oy oy
Ekmeğimin tuzu olsan
Küstüm, küstüm
Kaderimde yazı olsan
Küstüm, küstüm
Padişahın kızı olsan
Küstüm, küstüm, küstüm oy oy
Bitsin bu sevdamız bitsin
Nereye giderse gitsin
Bitsin bu sevdamız bitsin
Nereye giderse gitsin
Konuşursam dilim kopsun
Küstüm
Küstüm kara gözlerine
Küstüm, küstüm
Küstüm acı sözlerine
Küstüm, küstüm
Gölgesine izlerine
Küstüm, küstüm, küstüm oy oy
Ekmeğimin tuzu olsan
Küstüm, küstüm
Kaderimde yazı olsan
Küstüm, küstüm
Padişahın kızı olsan
Küstüm, küstüm, küstüm oy oy
Daha seninle konuşmam
Ne yaparsan yap barışmam
Artık sana hiç karışmam
Küstüm
Ekmeğimin tuzu olsanda
Küstüm
Kaderimde yazı olsanda
Küstüm
Padişahın kızı olsanda
Küstüm, küstüm, küstüm