Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Lateks alerjisi, lateks içeren ürünlere cilt yolu ile temas edildikten sonra ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor.

Lateks alerjisi, lateks içeren ürünlere cilt yolu ile temas edildikten sonra ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Solunum yolu ile temas sonucunda hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı, hırıltı ya da nefes darlığı gibi şikayetlere yol açabiliyor.

Lateks Alerjisi Nedir?

Lateks alerjisi, kauçuk ağacından elde edilen bir ürün olan doğal kauçuk latekste bulunan bazı proteinlere karşı vücudun gösterdiği bir reaksiyondur. Lateks alerjisi olan kişilerde, vücut lateksi zararlı bir madde sanarak tepki verir. Lateks alerjisini anlamak, sık görülen lateks kaynaklarını öğrenmek, bundan doğacak alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur. Lateks alerjisi, şiddetli nefes almada zorluk, boğaz şişkinliği ve yaşamı tehdit edecek bir durum olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda bu alerji, kaşıntılı bir cilde ve kurdeşenlere hatta anafilaksiye neden olur.

Lateks Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Lateks alerjisinde bağışıklık sistemi, lateksi zararlı bir madde olarak algılar ve onunla savaşmak için antikorları tetikler. Daha sonra latekse yeniden maruz kaldığınız zaman, bu antikorlar bağışıklık sisteminize histamin ve diğer pek çok kimyasalları kan dolaşımına karışmasını sağlayan bir dizi alerji belirti ve semptomu üretir. Latekse ne fazla maruz kalırsanız, bağışıklık sisteminiz de bir o kadar güçlü yanıt verir. Buna ise, duyarlılık ismi verilir. Lateks alerjisi, doğrudan temas ya da soluma yolu ile ortaya çıkabilir.

Lateks Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Lateks Alerjisi Belirtileri

Latekse alerjiniz varsa, balon ya da eldiven gibi lateks kauçuk ürünlerine temas ettikten sonda çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda birisi lateks eldivenleri çıkardığı zaman havaya dağılan lateks partiküllerini solumak da alerjiye neden olabilir. Lateks alerjisinin semptomları hafif ya da şiddetli bir şekilde kendini gösterebilir.

Yaşayacağınız reaksiyon, latekse ne kadar duyarlı olduğunuza ve soluduğunuz ya da dokunduğunuz latekse bağlıdır. Ne kadar çok lateks ile temas ederseniz karşılaşacağınız reaksiyon daha da kötüleşebilir. Latekse karşı vücudun gösterdiği en ciddi alerjik reaksiyon, ölümcül de olabilen anafilaksidir. Bünyesi çok hassas olan kişiler, latekse maruz kaldığı zaman bu kişilerde anafilaktik reaksiyon gelişir. Ama ilk maruz kaldığınız zaman nadir de olsa bu sorun ortaya çıkabilir. Başlıca lateks belirtileri ise,

Cilt kızarıklığı

Kaşıntı

Kızarıklık ya da kurdeşen

Şiddetli semptomlar

Burun akması

Hapşırma

Kaşıntılı ve sulu gözler

Nefes almada zorluk

Öksürük

Hırıltı

Kaşıntılı boğaz

Kan basıncında düşüş

Bilinç kaybı

Bilinç bulanıklığı

Hızlı ve zayıf nabız

Mide bulantısı ve kusma

Lateks Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Lateks alerjisi belirtileri gösteren kişilerin alerji uzmanına giderek gerekli alerji testlerinin yapılmasını talep edebilir. Pek çok sağlık kuruluşunda muayene sırasında lateks eldivenler kullanıldığı için çalışanları alerjiniz hakkında bilgilendirmeniz gerekir. Lateks alerjisine maruz kalmamak için şu ürünlerden uzak durmanız alerjik reaksiyon gelişimini önemli ölçüde önler;

Balonlar

Bulaşık yıkama eldivenleri

Bazı halılar

Prezervatif

Lastik bantlar

Biberon emzikleri

Çocuk bezleri

Yüzücü gözlüğü

Şiringalar

Motosiklet ve bisiklet tutacakları

Cerrahi maskeler

Kauçuk oyuncaklar

Lateks Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Lateks alerjisi olan kişilerin lateks içeren tüm ürünlerden uzak durması gerekir. Alerji uzmanı gerekli gördüğü durumlarda ilaç tedavisi uygulayabilir. Lateks alerjisinin tespit edilebilmesi için deri alerji testi yapılabilir.

Kaynak: Hürriyet