Lastik-İş Genel Başkanı Hayatını Kaybetti

Fabrika ziyareti esnasında silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Karacan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa S. ile fabrika çalışanı O.B. temsilcilik odasında diğer bir fabrika çalışanı S.U. ile görüşmeye başladı. S.U. isimli şüpheli, bölümünün değiştirilmesine tepki göstererek ziyaret nedeniyle Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'da olduğu odada sendika temsilcileri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine masanın üzerinde bulunan tabancayı alan S.U., Karacan'ı başından, Sakarya Şube Başkanı Mustafa S.'yi ayağından, içeride bulunan fabrika çalışanı O.B.'yi ise göğsünden yaraladı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)