Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
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Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu

20.10.2020 01:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 01:47
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın cipe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın cipe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM yolu İzmit geçişi Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Halil Dutkun yönetimindeki 34 ZB 3486 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı istikamette ilerleyen Düzgün Kolçak'ın kullandığı 34 BJK 321 plakalı cipe çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra viyadük üzerinde bulunan bariyerlere vurarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince cip içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan Ferah, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Öte yandan kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başladı.  


Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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