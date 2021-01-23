Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden vefat etti?

3 haftadır yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören ABD'li ünlü televizyon sunucusu ve radyocu Larry King hayatını kaybetti. Bunun üzerine Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden vefat etti? araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ABD'li ünlü televizyon sunucusu, radyocu ve talk show sunucusu Larry King, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. King'in oğlu Chance King, ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ora Media, bu sabah 87 yaşında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde vefat eden kurucu ortağımız, ev sahibi ve arkadaşımız Larry King'in ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden vefat etti? araştırmaya başladı. İşte detaylar...

LARRY KING KİMDİR?

Larry King, 19 Kasım 1933 yılında doğdu ve doğum adı Lawrence Leibel Harvey Zeiger idi. Amerikalı televizyon ve radyo sunucusu King, 1985 yılından 2010 yılına kadar CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunmaktaydı.

Larry King 40.000'den fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucu kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmektedir. ABD'nin en iyi program sunucusu olarak tanınmaktadır. Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştır. Larry King 2010 yılında CNN'den ayrılmıştır ve Mayıs 2013'ten itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktaydı.

Larry King, 6 evlilik yaptı. Frada Miller (1952), Alene Akins (1961-1963, 1967–1972), Mickey Sutphin (1963–1967), Sharon Lepore (1976–1984), Julie Alexander (1989–1992) Shawn South. Bu evliliklerinden 7 çocuğu vardır.

LARRY KING KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Larry King, Covid 19'dan hayatını kaybetti. 2 Ocak 2021'de King'in, COVID-19 için pozitif test ettikten sonra 10 gün önce Los Angeles hastanesinde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

23 Ocak 2021'de King'in Twitter hesabından oğlu hayatını kaybettiğini duyurdu.

LARRY KING OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

Swing Vote (2008)

Bee Movie (2007)

Shrek the Third (2007)

Mr. 3000 (2004)

The Stepford Wives (2004)

Shrek 2 (2004)

John Q (2002)

America's Sweethearts (2001)

The Contender (2000)

The Kid (2000)

Enemy of the State (1998)

Bulworth (1998)

Primary Colors (1998)

The Jackal (1997)

An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997)

Contact (1997)

The Long Kiss Goodnight (1996)

Open Season (1996)

We're Back! A Dinosaur's Story (1993)

Dave (1993)

The Exorcist III (1990)

Crazy People (1990)

Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives (1989)

Ghostbusters (1984)