Larry Filmi
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25.06.2020 01:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:50
Aynı ismin kısa filminden uyarlanan Larry, çok bağlantılı nesnelerle kendini göstererek kurbanlarını terörize eden bir canavarın hikayesini anlatıyor.
Yönetmen: Jacob Chase
Senaryo: Jacob Chase
Oyuncular: Azhy Robertson, Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Winslow Fegley, Jayden Marine, Rachel Wilson, Alana-Ashley Marques, Ishan Morris, Ana Araujo, Kate Fenton
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Larry
Yapımcı Firma: Amblin Partners
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Amblin Partners
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com