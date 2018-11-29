Oyuncu Larissa Gacemer'in Kadife Pantolon Yerine Kadayıf Yazması Sosyal Medyada Olay Oldu

Brezilyalı asıllı Türk vatandaşı model Larissa Gecemer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında yaptığı yazım yanlışı güldürdü.

KADAYIF PANTOLON

"Kadife pantolon" yazması gerekirken "Kadayıf pantolon" yazdı. Fotoğrafa yorum yağarken eşi Burak Gacemer, "Larissa Hanım ne kadayıfı ya, kadife o. Tamam söz tatlı yapacağım sana" yazdı. Larissa, eşinin yorumuna "Eyvah! ne yapacağım şimdi? Silersem kötü, bırakırsam daha kötü" yanıtını verdi.

LARISSA GACEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Larissa Gacemer'in kızlık soyadı Rodrigues'dir. Larissa, 17 yaşında modellik kariyerine başladı. Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.

İŞ İÇİN GELDİ HAYATININ AŞKINI BULDU

2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyası için gelen Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanıştı.

Larissa Gacemer, Brezilya'ya döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, Mayıs 2011'de evlendi.

SURVIVOR'DA YARIŞTI

Larissa Gacemer, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.