Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
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Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?

04.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:55
Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Lara, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Lara hakkında merak edilenler. Lara hayatı ve biyografisi. Lara kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Lara merak konusu oldu. İşte Lara hakkında merak edilen Lara kimdir, Lara hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mart 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: Kırıkkale

Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı.[ Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

Albümler

• Işık (2003)

• Adam Gibi Adam (2005)

• Yadigar (2008)

EP'ler

• Yolla (2010)

Single'lar

• Maç Kaç Kaç (2014) - Düet (Mutlu Genç)

• Bi Sana (2015) - Single

• İhaneti Giymişsin (2017) - Single

• Sanal Alem (2020) - Single

• Mecburi Veda (2020) - Single

Video klipleri

• Allah Versin

• Katmer Katmer

• Adam Gibi Adam

• Tövbekar

• Yolla

• Maç Kaç Kaç

• Bi Sana

• İhaneti Giymişsin

• Sanal Alem

• Mecburi Veda

LARA INSTAGRAM HESABI NE?

Lara "lara.official" hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
Lara kimdir? Lara hayatı ve biyografisi! Lara kaç yaşında, nereli? Lara Instagram hesabı ne?
Haber Yorumları
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