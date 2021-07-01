Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı
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Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı

Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğretmen Buluşmaları" etkinliği kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğretmen Buluşmaları" etkinliği kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'la Dumanlı köyü mevkisindeki Lale Dağı mesire alanından Bostancı piknik alanına kadar yürüyüş yapan öğretmenlere TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Çelik eşlik etti.

Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bu sayede doğa ile iç içe zaman geçirdiklerini anlatan Kılıçaslan, önümüzdeki süreçte yapacakları etkinliklere öğrencileri de dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı
Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı
Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı
Lapsekili öğretmenler sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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