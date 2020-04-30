Lapseki'de her gün 160 aileye sıcak yemek Lapseki Belediyesi AŞ evinden her gün 160 aileye sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Lapseki Belediyesi AŞ evinden her gün 160 aileye sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için büyük bir titizlikle çalışıldığını söyledi.

Yemeklerin gıda mühendisleri denetiminde pişirildiğini belirten Yılmaz, "4 çeşit yemek çorba, sulu yemek, pilav veya makarna, tatlı ve bir pide pakete konuluyor ve arkadaşlarımız poşetlere hazırlayıp vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyorlar. Lapseki Belediyesi AŞ evi yaklaşık olarak 18 aydır çalışmaya devam ediyor. İlçemizde yalnız yaşayan, yaşlı, yardıma muhtaç veya bizden yemek talep eden vatandaşlarımıza belediyemiz AŞ evinde sıcak yemek çıkartarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. AŞ evinin kapasitesi 500 kişilik." dedi.

Kaynak: AA