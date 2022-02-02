Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, lanetli olduğu belirtilen defineye dokunan adam kasılarak kendinden geçti. Ancak adamın, arkadaşlarına şaka yaptığını duyanlar daha çok eğlendi.
TikTok'ta yayınlanan bir video, çok sayıda görüntülenme aldı. Güney Asya ülkelerinden biri olduğu belirtilen bölgede define bulan vatandaşlar, küpü açmak için bir araya geldi.
DOKUNUNCA KENDİNDEN GEÇTİ
Küpü açmak için görevlendirilen adam, küpe dokunduğu sırada bir anda kasılarak kendinden geçti. Arkadaşlarının meraklı bakışları arasında kendine gelmeye çalışan adamın yaptığı hareketlerin asıl nedeni çok geçmeden anlaşıldı.
ARKADAŞLARINA NUMARA YAPMIŞ
Videodaki adamın, arkadaşlarına şaka amacıyla bu hareketleri sergilediği öğrenildi. TikTok'ta 'Lanetli defineye dokunan adam' ismiyle yayınlanan video çok sayıda yorum aldı.