Land Rover ve Elliot Brown güçlerini birleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Land Rover ve Elliot Brown güçlerini birleştirdi

12.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:15
Land Rover ve Elliot Brown güçlerini birleştirdi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover ve dünyanın önde gelen saat markası Elliot Brown özel bir saat tasarladı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover ve dünyanın önde gelen saat markası Elliot Brown özel bir saat tasarladı.

1948 yılından beri en zorlu koşulların üstesinden gelebilen araçlar üreten Land Rover, İngiliz Ordusu'nun yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin tercih ettiği dünyanın en sağlam saatlerini üreten Elliot Brown ile özel bir iş birliğine imza attı.

Her iki markanın tarihleri ve paylaştıkları ultra dayanıklılık vizyonlarıyla üretilen Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch dünyanın en sağlam saati kabul ediliyor.

Cıvatalı kompresör arka kapak ve üç kademeli sızdırmaz kurma kolu ile 200 m'ye kadar su koruması sağlayan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, temelini İngiltere ordusunun uzman birimi ile geliştirilen orijinal Elliot Brown Holton Professional'dan alıyor.

Yüksek hassasiyetli İsviçre yapımı quartz mekanizmaya sahip saat en zorlu ortamlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Pimi için deniz sınıfı 316L paslanmaz çelik kullanılan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, yaklaşık 5000 G kuvvete eşdeğer darbelere karşı koyarken, safir kristal camı da çizilmeye karşı son derece dayanıklı.

Saatin her şartta kolay okunabilmesini sağlayan sade akrep, yelkovan, saniye ibreleri ve kadranı, gece görünürlüğünü artırmak için parlak işaretçilerle dolu.

Ayrıca, en zor koşullarda kullanım kolaylığı sunan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, tutması kolay ve dönebilen bir bezele sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Land Rover x Elliot Brown Holton Professional saatin dayanıklılığını kanıtlamak için Guinness Dünya Rekoru sahibi kürekçi Arthur Chatto'nun, W Serisi yarış pilotu Jess Hawkins'e meydan okuduğu video içeriğine linkinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Carmedya.com

İlgili Haberler

Range Rover'dan Velar kampanyası
Range Rover'dan Velar kampanyası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Falcao Okan Buruk Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Land Rover ve Elliot Brown güçlerini birleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:21:06. #1.14#
title