Land Rover ve Elliot Brown güçlerini birleştirdi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover ve dünyanın önde gelen saat markası Elliot Brown özel bir saat tasarladı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover ve dünyanın önde gelen saat markası Elliot Brown özel bir saat tasarladı.

1948 yılından beri en zorlu koşulların üstesinden gelebilen araçlar üreten Land Rover, İngiliz Ordusu'nun yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin tercih ettiği dünyanın en sağlam saatlerini üreten Elliot Brown ile özel bir iş birliğine imza attı.

Her iki markanın tarihleri ve paylaştıkları ultra dayanıklılık vizyonlarıyla üretilen Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch dünyanın en sağlam saati kabul ediliyor.

Cıvatalı kompresör arka kapak ve üç kademeli sızdırmaz kurma kolu ile 200 m'ye kadar su koruması sağlayan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, temelini İngiltere ordusunun uzman birimi ile geliştirilen orijinal Elliot Brown Holton Professional'dan alıyor.

Yüksek hassasiyetli İsviçre yapımı quartz mekanizmaya sahip saat en zorlu ortamlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Pimi için deniz sınıfı 316L paslanmaz çelik kullanılan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, yaklaşık 5000 G kuvvete eşdeğer darbelere karşı koyarken, safir kristal camı da çizilmeye karşı son derece dayanıklı.

Saatin her şartta kolay okunabilmesini sağlayan sade akrep, yelkovan, saniye ibreleri ve kadranı, gece görünürlüğünü artırmak için parlak işaretçilerle dolu.

Ayrıca, en zor koşullarda kullanım kolaylığı sunan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, tutması kolay ve dönebilen bir bezele sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Land Rover x Elliot Brown Holton Professional saatin dayanıklılığını kanıtlamak için Guinness Dünya Rekoru sahibi kürekçi Arthur Chatto'nun, W Serisi yarış pilotu Jess Hawkins'e meydan okuduğu video içeriğine linkinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Carmedya.com