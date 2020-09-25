Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı (1)
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Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı (1)

25.09.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:07
Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı (1)

LALELİ'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı.

 LALELİ'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.


Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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