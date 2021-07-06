Lale Devri hükümdarı kimdir? Osmanlı Devleti Lale Devri'ndeki padişah kimdir? Lale Devri nedir, ne zaman oldu?
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Lale Devri hükümdarı kimdir? Osmanlı Devleti Lale Devri'ndeki padişah kimdir? Lale Devri nedir, ne zaman oldu?

Lale Devri hükümdarı kimdir? Osmanlı Devleti Lale Devri'ndeki padişah kimdir? Lale Devri nedir, ne zaman oldu?
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Lale devri hükümdarı kimdir merak edilen konular arasında geliyor. Lale Devri padişahı kimdir? Lale Devri ne zaman oldu? Osmanlı Dönemi Lale Devri'nin padişahı kimdir? Lale devri ne zaman başlamıştır? Lale Devri ne zaman bitti? Cevabı haberimizde...

Lale Devri padişahı kimdir merak ediliyor. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Peki, Lale devri ne zaman oldu? Lale devri ne zaman başladı ne zaman bitti?

LALE DEVRİ HÜKÜMDARI (PADİŞAHI) KİMDİR?

Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

LALE DEVRİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTTİ?

Lale Devri 1718 yılında başlamıştır. 1730 yılında sona ermiştir. Toplam 12 yıl sürmüştür. Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.

LALE DEVRİ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Lale Devri, "Zevk ve sefâ" devri olarak bilinir. Adını, O dönemde İstanbul'da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale çiçeklerinden alması, çok sonradan olmuştur. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir devrinde Lale Devri olarak anılmamıştır. Yahya Kemal samimi arkadaşı Ahmet Refik Altınay ile bir sohbeti sırasında, III. Ahmed'in Veziri Azamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile beraber 1718-1730 yılları arasında yaptıkları, Osmanlı İmparatorluğundaki yaşam biçimini değiştirme etkinliklerini Lale Devri olarak tanımlar. Ahmet Refik de bu dönemi anlatan kitabına "Lale Devri" (istanbul 1331/1913 Muhtar Halit Kitabhanesi) ismini verir ve bir süre sonra bu dönem Lale Devri olarak anılmaya başlar.

LALE DEVRİNE AİT ESERLER NELERDİR?

Sultan III. Ahmet, sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lâle Devri'nde sanat ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti. Sultan III. Ahmet, Topkapı Sarayı ile Yeni Câmii'de birer kütüphane, Ayasofya'da Bâb-ı Humâyun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da "Deryayi Sim" adlı bir su bendi inşa ettirmiştir. Bunlardan başka Üsküdar Yeni Vâlide Câmii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler de yine bu dönemde yapılmıştır.

Dönemin belki de en gözde eseri olan Sâdâbâd Kasrı, maalesef günümüze kadar gelememiş, bize yıkıntıdan fazla bir şey kalmamıştır.

LALE DEVRİ YENİLİKLERİ NELERDİR?

- Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri yollanmış, böylelikle Avrupa'yı daha yakından tanıma imkânı sağlanmıştır.

- Said Efendi ve İbrahim Müteferrika Avrupa'dan matbaayı getirmişlerdir.

- İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanmıştır.

- İstanbul'daki yangınları önlemek için yeniçerilerden Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye ocağı kurulmuştur.

- Çini atölyeleri açılmıştır.

- Kağıt fabrikası açılmıştır.

- Lale Devri'nde sanat alanında görülen en önemli kişi Levnî'dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levnî döneminin en büyük nakkaşıdır.

- Lale Devri'nde, Türk tarihinde bir ilk olarak İbrahim Müteferrika önderliğinde Çeviri Konseyi açılmıştır. Türk tarihinde çeviri çalışmalarındaki ilk enstitüleşme olarak bu konsey görülür.

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Lale Devri hükümdarı kimdir? Osmanlı Devleti Lale Devri'ndeki padişah kimdir? Lale Devri nedir, ne zaman oldu? - Haberler
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