Lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu
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Lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu

21.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:36
Lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu

ADANA'da Samet Sakar (26), iddiaya göre kendisini lakabıyla çağırdı diye tartıştığı Aydın B.'yi (20) tabancayla vurdu.

ADANA'da Samet Sakar (26), iddiaya göre kendisini lakabıyla çağırdı diye tartıştığı Aydın B.'yi (20) tabancayla vurdu. Saldırgan polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan ve hastanede  tedaviye alınan Aydın B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Samet Sakar'a, iddiaya göre Aydın B., 'Ferman' lakabıyla seslenince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Aydın B., Sakar'ın belindeki tabancayı görünce polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine Sakar, belindeki silahı çıkarıp, polisi aramak için cep telefonunu alan Aydın B.'ye doğrulttu. Sakar'ın silahını ateşlemesi sonucu Aydın B., karnından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aydın B.'yi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleyi ablukaya alan polis, yaptığı çalışma sonucu Samet Sakar'ı, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sakar'ın, ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, kendisinden yaşça küçük olmasına  rağmen kendisini lakabıyla çağırdığını, bu nedenle kavga ettiklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Sakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Aydın B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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