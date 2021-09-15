Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Fransız çimento devi Lafarge'ın, DEAŞ'ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemesine ilişkin belgelerin ortaya çıkması da gündeme geldi. Peki, Lafarge nedir, Lafarge hangi ülkenin markası? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

LAFARGE NEDİR?

Lafarge, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve inşaat malzemeleri üreten şirket. Çimento, agrega ve beton, çatı malzemeleri, alçı ve alçı levha olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Kuruluşu 1833'e kadar uzanan Lafarge Grubu'nun bugün 68 ülkede 160 fabrikası ve 68.000'i aşkın çalışanı bulunmaktadır.

LAFARGE TÜRKİYE

Türkiye'deki ilk çimento fabrikası 1911'de Kocaeli, Darıca'da yerel ortaklarla kurulan Aslan Çimento'dur. Lafarge 1989 yılında bu fabrikayı bünyesine katarak Türkiye'de çimento sektörüne girdi. Şirket 1992 yılında Lafarge Ereğli Çimento Öğütme Tesisi'ni de bünyesine kattı. 1994'te Yibitaş Holding ile ortaklık yaparak Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento AŞ'yi kurdu. Bu yeni şirket Sivas, Çorum ve Yozgat Çimento fabrikaları ile Samsun, Nevşehir, Hasanoğlan çimento öğütme tesislerini bünyesine kattı. 2008 yılı başında Lafarge Grubu'nun Orascom Çimento Grubu'nu satınalmasıyla, bu grubun Türkiye'deki yatırımı olan Van Çimento da Lafarge Türkiye çatısı altına geçti. 2009 yılında Türkiye'deki yatırımlarını satma kararı aldı ve Aslan Çimento ve Van Çimento satıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Grubun Türkiye'deki yatırımları şu anda Lafarge Ereğli Fabrikası ile alçı alanında Dalsan firması ile olan ortaklığı Lafarge Dalsan'dır.

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