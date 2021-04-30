Lady Gaga'nın köpeklerinin kaçırılmasında 5 gözaltı

ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınmasıyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınmasıyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Şubat ayında, ünlü şarkıcının Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. İki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Fischer, göğsünden yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Los Angeles Lady Gaga'nın köpeklerin çalışmasında bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Lady Gaga'nın köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri getiren bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga'ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini, köpeklerin değerinden dolayı köpekleri kaçırmış olabileceklerini aktardı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı