Ladik'te Öğrenciler Yararına Kermes Düzenlendi

Ladik İlçe Müftülüğünce din eğitiminde başarılı olan öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışına, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Seyitahmet Sulubey, İlçe Emniyet Müdür Vekili Taner Özkan, İlçe Müftüsü Hüseyin Çekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Kemal Kaplan Huzurevi Müdür Vekili Hasan Kalın, Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Demirtaş, Öğretmenevi Müdürü Hadi Ergül, diyanet çalışanları ve davetliler katıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Sulubey, açılışta yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olan kermeslerin amacının yardım etmek olduğuna işaret ederek, katılımcılardan öğrencilerin eğitimi için destek olmaları çağrısında bulundu.



Konuşmanın ardından dualarla açılan kermesin, hafta boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.