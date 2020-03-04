Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret
Haberler » Güncel » Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret - Haber

Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret

AK Parti Ladik İlçe Teşkilatı tarafından ilçedeki en yaşlı parti üyesi ziyaret edildi.

04.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:42
Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret

İlçe Teşkilatı tarafından ilçedeki en yaşlı parti üyesi ziyaret edildi.

İlçe Koordinatörü Dr. Oktay İrşad Yanık, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Aşağı Gölyazı Mahallesi'nde 'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, "1914 doğumluyum. Beş çocuğum var. eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Ziyaretinizden çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kılıç, ziyaretine gelenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler