Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni
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Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni

Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2021 Yılı Ladik Akdağ Sulama Birliği Sulama Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

2021 Yılı Ladik Akdağ Sulama Birliği Sulama Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Ladik Derinöz Barajı'nda düzenlenen 2021 Yılı Ladik Akdağ Sulama Birliği Sulama Sezonu Açılış programında konuşan DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Ladik Derinöz Barajı ve sulama bölgeleri hakkında bilgiler vererek çiftçilere bereketli, bol ürünlü ve sorunsuz bir sulama sezonu diledi. 2021 Yılı Ladik Akdağ Sulama Birliği Sulama Sezonu okunan dua ve kesilen kurbanın ardından açıldı. Açılış sonrası katılımcılar baraj gezdiler.

Programa Ladik Kaymakamı Adem Eser, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe katıldı.

Program sonrası bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çiftçilere bol bereketli bir sezon dileyerek, "Tarımda sulama önemli bir konu. Özellikle su israfından kaçınmalıyız. Sulama sezonun bölge çiftçimiz, ekonomimize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - SAMSUN

Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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