La Tahzen İnnallahe Meana ne demek? 'La Tahzen' ne demek, ne anlama geliyor? La tahzen innallahe meana Arapça yazılışı ve Türkçe meali
La Tahzen İnnallahe Meana Türkçe meali ve Arapça'sı çok merak ediliyor. Peki, La tahzen ne demek, ne anlama geliyor? La tahzen innallahe meana ne demek, nedir?
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LA TAHZEN NE DEMEK?
'La Tahzen' Arapça bir kelimedir ve Türkçe anlamı "Üzülme" demektir. Yani "la tahzen" üzülme manasına gelmektedir.
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA NE DEMEK?
'La tahzen innallahe meana' Türkçe'si "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." demektir. Burada 'la tahzen' üzülme manasına geliyor. La tahzen innallahe meana ise 'Üzülme Allah bizimle beraberdir.' demektir.
La tahzen innallahe meana Arapça yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Medine'ye hicret ederken Sevr Mağarasında bulundukları sırada yanında bulunan dostu Hz. Ebubekir (Radıyallahu Anh)'e "La Tahzen İnnallahe Meana" demiştir. Bu cümlenin Türkçe meali, "Üzülme, Allah bizimledir." demektir.