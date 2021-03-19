LA Lakers - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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LA Lakers - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:46
LA Lakers - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - Charlotte Hornets maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

LA LAKERS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 19 Mart Cuma günü oynanacak LA Lakers - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 05.30'da başlayacak.

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