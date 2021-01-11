La Galibe İllallah ne demek? La Galibe İllallah ne anlama gelir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde söylenen La Galibe İllallah'ın anlamının ne olduğu merak konusu oldu. İşte fenomen dizide söylenen La Galibe İllallah'ın geçtiği ayet ve sözün anlamı. La Galibe İllallah ne demek? La Galibe İllallah ne anlama gelir?

Yusuf Suresi 21. ayette geçen La Galibe İllallah sözü merak konusu oldu. Lâ galibe illallah sözü Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 21. ayetindenilham alınarak Endülüsler tarafından kullanıldı. Söze özellikle de İspanya Endülüs Özerk Bölgesi'nde El Hamra sarayının duvarlarında rastlanmaktadır. Saray taş duvarları oyularak La galibe illallah yazılmıştır.

LA GALİBE İLLALAH NE DEMEK?

"La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinde yer almaktadır. ''Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına gelmektedir. Yusuf suresi 21. Ayet'de Allah, şöyle der: " ...vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseren nasi la ya'lemun. " Bu ayetin anlamı şudur: "...Allah, her işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. " Bu ayetten hareketle "Allah'tan başka galip yoktur." sözü söylenilmiştir. Dünya adına gelinen nokta, başarı ne olursa olsun, gerçek galip Allah'tır der. Maneviyatı çok derin ve insana gerçekten motivasyon sağlıyor. Herkes gider, her şey çöker, gerçek tekdir. sen farkında olmasan da, O değişmez. O hep var. La galibe illallah.

Endülüs'te, el-hamra'da sarayın kemerlerinde, sütunlarında yazar. "La galibe illallah" sözü İspanya'daki Endülüs mimari eserlerin çoğunda göze çarpar. Rivayete göre halife Muhammed Bin Nasr, bir zaferden dönünce halk kendisini 'el galip, el galip!' diye karşılayınca o vakitler inşa ettirmekte olduğu Elhamra sarayının duvarlarına bu sözü nakış nakış işletmiştir. İspanya'nın El Hamra sarayına ait olan taş duvarlara oyularak yazılmıştır. Allah, yaratıcıdır ve her şeye hakim olandır. O, neye "OL!" derse o olur. Allah'ın yenilgisi diye bir şey yoktur ve Allah'tan başka güçlü olan kimse de yoktur. Allah her insana şah damarından daha yakındır.