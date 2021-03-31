LA Clippers - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün LA Clippers - Orlando Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Clippers - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Clippers - Orlando Magic maçı gerçekleşecek. Peki, LA Clippers - Orlando Magic hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
LA CLİPPERS - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, LA Clippers - Orlando Magic maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Clippers - Orlando Magic maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.
LA CLİPPERS - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 31 Mart Çarşamba günü oynanacak LA Clippers - Orlando Magic maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.