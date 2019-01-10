'La Casa De Papel'in Profesör'ü, Yeni Dizisi 'The Pıer' İle Blutv'de!

Dünya çapında milyonların izlediği 'La Casa De Papel'in yaratıcısı Álex Pina, bu sefer gizemlerle dolu bir polisiye diziyle izleyici karşısına çıkıyor. 19 Ocak'tan itibaren sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak 'The Pier'de, ünlü mimar Alexandra'nın kocası Oscar'ın gizemli ölümü, pek çok sırrın açığa çıkmasına neden olacak.

Oscar'ın aslında iki yaşamının olduğu gerçeği, iki kadını karşı karşıya getirirken izleyiciler de kendilerini büyük bir bulmacanın içinde bulacak.

'La Casa De Papel'in Profesör'ü Álvaro Morte'nin rol aldığı dizide Marta Milans ve Eva Martin gibi güçlü oyuncular da başrollerde yer alıyor.

Kaynak: Bültenler