La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
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La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu

La Casa de Papel'de 'Helsinki' karakterini canlandıran Darko Peric, "Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin" sorusuna "İstanbul olmak isterdim" yanıtını verdi. Peric'in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri "Helsinki haklı" notuyla paylaştı.

08.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:44
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu

İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki', Katalan devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

EKREM İMAMOĞLU DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Helsinki'nin sözlerine kayıtsız kalmadı. İmamoğlu, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından "Helsinki haklı" notuyla paylaştı.

La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

La Casa de Papel ile büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Darko Peric'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "#Helsinki" etiketi altında yüzlerce paylaşım yaptı.

La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu

Haberin Videosu:

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul cevabı.
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