Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında, nereli? Kyrie Irving başarıları, kariyeri!
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Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında, nereli? Kyrie Irving başarıları, kariyeri!

19.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:03
Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında, nereli? Kyrie Irving başarıları, kariyeri!

Başarıları ile manşetlerden düşmeyen, NBA takım oyuncusu Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında, nereli? Kyrie Irving başarıları, kariyeri! Detaylar haberimizde.

1,88 m boyunda, 80 kilo ağırlığındaki başarılı basketbolcu Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında, nereli? Kyrie Irving başarıları, kariyeri!

KYRIE ANDREW KİMDİR?

Kyrie Andrew Irving,23 Mart 1992; Avustralya, Melbourne doğumlu, NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcudur. Irving, 2011 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA'deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. 2012-13 sezonunda 15 Aralık 2012'de New York Knicks'e karşı yüz maskesi ve kırık çenesine rağmen 41 sayı atmıştır. Kariyer rekoru ise 2014-15 sezonunda San Antonio Spurs'e karşı attığı 57 sayıdır. 2013 NBA All-Star Maçı'nda Doğu Karması'nın yedek kadrosunda yer alıp, 2014 NBA All-Star Maçı'nda ilk 5'te yer almış ve All-Star MVP'si olmuştur. 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupasında ise altın madalya kazanmış ve turnuvanın MVP'si olmuştur. Yaptığı ilginç crossoverlarla büyük bir ilgi görmüştür. 2012-2013 sezonunda Yılın Crossover ödülünü almıştır. 2015-2016 yılınıda takımına LeBron James ile şampiyonluk kazandırmıştır.

KYRIE ANDREW BAŞARILARI

Kyrie; 23 Ağustos 2017 tarihinde Isaiah Thomas , Jae Crowder , Ante Zizic karşılığında Boston Celtics takımına takaslandı . 2017-18 sezonunda 24.4 sayı 3.8 ribaund 5.1 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarını tutturdu . Takımı Celtics ile birlikte Doğu Konferansı 2.'si olarak play-off oynama hakkı kazandı . İlk 2 turu geçen Celtics Konferans Finali'nde Lebron James ' li Cleveland Cavaliers takımına 4-3 elendi . 2018-19 sezonunda ise 23.8 sayı 5.0 ribaund 6.9 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri ile oynadı . Bu kez Celtics ile birlikte Konferans 4.'sü olarak bir kez daha play-off oynama başarısı gösterdi . Celtics ilk turu geçse bile Konferans Yarı Finali'nde Giannis Antetokounmpo ' lu Milwaukee Bucks takımına 4-1 elenmekten kurtulamadı .

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