KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Son Dakika: 2021-2022 Öğretim yılında binlerce üniversite öğrencisi adayı KYK burs ve yurt başvuru işlemleri hakkında detayları merak etmekte. Kredi ve Yurtlar Kurumu, her yıl binlerce öğrenciye üniversite yaşamını sürdürebilmeleri için burs veya kredi veriyor. Bu yüzden KYK yurt başvuruları ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Son Dakika: 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci de başladı. Milyonlarca öğrenci eğitim görmek istedikleri bölüm ve şehir tercihlerini yapıyor. Yaşadıkları yerden farklı bir şehirde eğitim görmek isteyenler de KYK'nın yurt başvuruları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde…

KYK YURT VE BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı ancak Eylül ya da Ekim aylarında başvuruların alınması bekleniyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.