06.08.2019 14:41

YKS sonuçları, ÖSYM tarafından yayınlandı. Sonuçların açıklandığını öğrenen binlerce öğrenci ve veliler soluğu ÖSYM resmi internet sayfasında aldı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ardından, yaşadıkları şehirden farklı bir yerdeki üniversiteyi kazananlar, KYK yurt başvuruları ve KYK burs başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı.Peki, 2019 KYK yurt başvuruları başladı mı, 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli mi, resmi açıklama geldi mi?

2019 KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler gidecekleri şehirde kalınabilecek yerleri araştırmaya koyuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sitemizden size haber vereceğiz.

KYK 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı için başvurular 3 – 10 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı için de bu tarih aralığına yakın bir zamanda KYK burs ve yurt başvuruları yapılacağı düşünülüyor.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYNI ANDA MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte yapılabilir.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kuruma burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilir.