22.08.2019 12:04

Bilecik'te 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurt başvuruları başladı. Yurt başvurularımız, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak ve 26 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA