KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacak?
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KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacak?

04.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:59
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacak?

61 ilde personel alımı yapılacağı haberi adayları sevindirdi. KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacak?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacağı duyurdu. KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK kaç personel alımı yapacak? Detaylar haberimizde.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

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