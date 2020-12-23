KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman artacak?
KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman artacak? Lisans, ön lisans ve doktora KYK ücretleri haberimizde.
Bu yıl belirlenen KYK ücretleri ne zaman yatırılmaya başlanacak? Lisans, ön lisans ve doktora KYK ücretleri haberimizde yer almaktadır.
KYK BURSU VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Bu yıl artış fiyatları açıklandı. 2021 burs ve kredi fiyatları haberimizde.
Lisans düzeyi öğrenciler için : 650 TL (Şuanda 550 lira)
Yüksek lisans düzeyi öğrenciler için : 1300 TL (Şuanda 1100 lira)
Doktora düzeyi öğrenciler için : 1950 TL (Şuanda 1650 lira)
Yeni fiyatlara göre lisans düzeyinde 100 TL, yüksek lisans düzeyinde 200 TL ve doktora düzeyinde 300 TL zam gelecek.
KYK BURSU VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.