KYK burs sonuçları: KYK taahhütname onayı e-Devlet'te nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları için beklenen haber yaklaşmak üzere, KYK'nın sonuç sayfasında yayınlanır yayınlanmaz müjdeli haberi alan üniversite öğrencileri için başvuru kadar önemli bir konu bulunmakta: Taahhütname onayı. Onay yapılmadığı taktirde öğrenci bursu kazansa dahi, kurumun verdiği imkanlardan yararlanamayacak.

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Sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikle üniversite öğrencisinin 'e-Devlet' şifresi olması gerekiyor. Öğrencinin şifresi yoksa, PTT'den şifre alması gerekiyor. Eğer öğrenci şifresi varsa ve unutmuşsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi internet sayfasına girerek, ücretsiz yeni şifre alabilir.

Peki yeni şifre nasıl alınır? Bilgilendirme sayfasında yeni şifreye dair 7 bölüm bulunmakta. 7 Bölüm eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulması gerekiyor.