KYBELE SAZOVA'DA SEYİRCİ İLE BULUŞTU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın ilk gösterimini Yazılıkaya Midas Anıtı'nda gerçekleştirdiği Kybele adlı oyun Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sanatseverler ile buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın ilk gösterimini Yazılıkaya Midas Anıtı'nda gerçekleştirdiği Kybele adlı oyun Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sanatseverler ile buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Senfoni Orkestrası ortak projesi olan Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" eserinden yola çıkılarak uyarlanan Kybele oyunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da Eskişehirlilerle bir araya gelen oyuncular, gösteri bitiminde ayakta alkışlandı. Anadolu kültürünün ana tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere tarih boyunca bu topraklarda var olan kadınların anlatıldığı oyunu, usta rejisör Murat Atak yönetiyor. Şehir Tiyatroları oyuncusu Burcu Tutkun Turan'ın sahne aldığı Kybele'de, Senfoni Orkestrası sanatçıları da sahnede eserleriyle Turan'a eşlik ediyor.

Seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan Kybele 21 Ağustos Cumartesi günü Yazılıkaya Midas Anıtı'nda tekrar tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: Habermetre