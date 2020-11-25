Kuzey Yıldızları aday öğretmenlerden depremzedelere yardım

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde görev yapan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları 7 bin 100 TL'yi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde görev yapan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları 7 bin 100 TL'yi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerine atamaları yapılan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, 5 Kasım'da İzmir'de meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlar için tek yürek oldu. Depremzede vatandaşların yaralarına merhem olmak için harekete geçen Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında başlattıkları kampanyada 7 bin 100 TL topladı. Toplanan para, AFAD'ın banka hesabına yatırıldı. Görev yaptıkları Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'dan İzmir'e gönül köprüsü kuran Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Aday Öğretmen Koordinatörü Faik Türk'le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'i makamında ziyaret etti. Kuzey Yıldızları, Kaymakam Demir'e beraberlerinde getirdikleri çiçeği ve yardım makbuzunu takdim etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, aday öğretmenleri bu yürekten bağışları ve davranışları için tebrik etti.

Kaymakam Demir, "Geleceğimizin mimarı değerli öğretmenlerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusu sergilemeleri bizleri mutlu etti. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

İzmir depreminin acısını derinden hissettiklerini belirten Kuzey Yıldızları aday öğretmenlerinden Betül Köse, "Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri olarak, gönüllük adına İzmir depreminin yaralarını sarmak adına bağış kampanyası başlattık. Tüm meslektaşlarımız, bu kampanyaya gönüllük esasına göre katkı sundu. Toplanan 7 bin 100 TL'yi AFAD'ın banka hesabına yatırdık. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Kuzey Yıldızları olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kuzey yıldızı, tarih boyunca insanlara yön göstermiştir. Biz de bu ada yakışır şekilde hareket etmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı