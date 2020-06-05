Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti
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Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyuncular Çevre Günü fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti
05.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyuncular Çevre Günü fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve Kovid-19 pandemi sürecinde büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyunculardan İnan Yılmaz (Ruhi), Mert Yavuzcan (Çetin) ve Zeynep Koltuk'ta (Şule) katıldı. 3 oyuncu hatıra ormanına fidanları diktikten sonra sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinlikte en büyük ilgiyi Zeynep Koltuk gördü. Sempatik tavırlarıyla etkinliğe katılanların takdir ettiği başarılı sanatçı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. - ORDU

Kaynak: İHA

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