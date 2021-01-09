Kuzey Yıldızı ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izleme linki!

İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta?

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 45. Bölümünde; Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur. Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldız'la kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir.

Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir. Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını

vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?

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KUZEY YILDIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 9 Ocak Cumartesi günü 20.00'de yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 44. bölümünde; Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir. Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır. Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey, bir yandan Yıldız'ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini-hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey'e ağır gelse de umurunda değildir. O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.

KUZEY YILDIZI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! (20.00)