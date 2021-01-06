Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragman izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı son bölüm izle!

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragman izle! Kuzey Yıldızı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragman izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı son bölüm izle!

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

45. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizi Kuzey Yıldızı, her Cumartesi saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımın detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Aslıhan Güner,

İsmail Demirci,

Toygan Avanoğlu,

Cezmi Baskın,

Cengiz Bozkurt,

Hüseyin Soysalan,

Uğur Demirpehlivan

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM iZLE