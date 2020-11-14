Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izle!
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Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izle!

14.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:41
Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izle!

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izle!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizi Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izle!

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey'in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız'a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız'a dokunmayı başarabilecek midir?

KUZEY YILDIZI İZLE!

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