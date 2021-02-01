Kuzey Marmara Otoyolu'unda kaza 2 yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu'nda ilerleyen kamyon iddiaya göre sürücüsünün bir anda fren yaptığı önündeki iskele yüklü kamyona çarptı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda ilerleyen kamyon iddiaya göre sürücüsünün bir anda fren yaptığı önündeki iskele yüklü kamyona çarptı. Çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Toktaş'ın kullandığı 34 FT 8486 plakalı kamyon yolda ilerlediği sırada sürücüsü Adem Taş'ın fren yaptığı 34 BJD 500 plakalı iskele yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Mustafa Toktaş ve yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bacağında kırık oluşan araç sürücüsü Mustafa Toktaş, "Öndeki araba frene bastı birden. Biz de bastık ama duramadık." dedi. İtfaiye ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı