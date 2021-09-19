Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı Kuzey Marmara Otoyolu'da tekstil ürünlerinin yüklü olduğu tır alev alev yandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'da tekstil ürünlerinin yüklü olduğu tır alev alev yandı. Motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangında Tır sürücüsü alevleri erken görmesi hayatını kurtardı. Otoyolun ortasında yanan tır trafiğin durmasına neden oldu.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddaya göre, Furkan Kural'ın kullandığı 34 JM 4642 plakalı tekstil ürünleri yüklü TIR motor kısmından alev aldı. Kupa kısmında başlayan yangın kısa süre içinde dorse kısmına sıçradı. İçerisinde tekstil ürünlerinin olduğu dorse kısmıda alev alev yanan tıra vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sebebiyle duran otoyolda kilometrelerce trafik kuyruğu oluşurken itfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesi üzerine trafik tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde açıldı.

TIR sürücüsü Furkan Kural, " Yalova'ya gemiye gidiyordum yolda birden motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Aşağıya indim frenleri çektim emniyete aldım etraftaki arkadaşlar yangın tüpü getirdi söndürmeye çalıştık. Bir anda alev aldı zor kurtardım kendimi." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı
İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

 Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Bergen Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 14:42:44. #1.12#