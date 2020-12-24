Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

24.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:38

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli kavşağı mevkiinde, tıra arkadan çarpması sonucu kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli kavşağı mevkiinde, tıra arkadan çarpması sonucu kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Ankara istikametine giden Ahmet Sarı idaresindeki 34 BUL 127 plakalı kamyon, Halil Avcı yönetimindeki 41 FP 060 plakalı yük tırına Beykoz'da Hüseyinli kavşağı mevkisinde arkadan çarptı. Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mustafa Küçük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan kamyon sürüsü Ahmet Sarı, "Sabah saatlerinde işe giderken yolda olan kamyonun ışıklarını fark etmeyerek arkadan çarptık. Araçta bulunan bir arkadaşım yaralandı. Acil servis edipleri müdahale ediyor, çok şükür hayati tehlikesi yoktur" diye konuştu.

Kazaya karışan Tır sürücüsü Halil Avcı, "Oto yolda seyir halindeyken arkadan kamyon çarptı ne olduğunu anlayamadım. Jandarma ekipleri rapor tutuyor" diye konuştu.

Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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